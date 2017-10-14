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"НАТО, вон из Сардинии!": в Кальяри прошла антивоенная демонстрация

23:0914.10.2017
(обновлено: 23:11 14.10.2017)
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© РИА Новости / Алессандро РотаПерейти в фотобанкАкция против НАТО в ИталииАкция против НАТО в Италии
© РИА Новости / Алессандро Рота
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КАЛЬЯРИ (Сардиния, Италия), 14 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Солнце, море, набережная, пальмы и уличные кафе — в этих декорациях сложно представить что-то кроме расслабленных обывателей, совершающих традиционный субботний променад. Однако нынешний день внёс в привычную тихую обстановку сардинского порта Кальяри громкую антивоенную ноту: вдоль прибрежной полосы в центре города прошла демонстрация против военных учений, которые в эти дни на острове проводят итальянские вооруженные силы совместно со своими союзниками по НАТО.

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© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Акцию протеста организовало движение A Foras, которое с сардинского диалекта итальянского переводится как "Вон". К нему примкнули почти все представители местной неравнодушной молодежи: пацифисты, сторонники автономии и независимости Сардинии, анархисты и "зеленые". По оценкам организаторов шествия, в нем приняли участие до четырех сотен человек. Аналогичного мнения придерживались сотрудники полиции, меланхолично наблюдавшие за происходящим.

© РИА Новости / Алессандро РотаПерейти в фотобанкАкция против НАТО в Италии
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Акция против НАТО в Италии

Сардиния — колония и военная база

Мы выступаем использования нашей земли в военных целях. Формально мы являемся итальянским регионом, но фактически Сардиния — это военная база НАТО и итальянского государства с открытым небом. использование этих полигонов даже в гражданских целях наносит экологический ущерб людям и природе. То есть формально мы граждане Италии, но получается, что мы стали подопытными кроликами итальянских и натовских военных" — рассказал РИА Новости один из активистов Кристиано Сабино.

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По его словам, во время учений коридоры для гражданских самолетов в небе над Сардинией сужаются до формы буквы Y, и ему неоднократно приходилось сталкиваться с задержками рейсов и сидеть в аэропорту из-за полетов военной авиации, в то время как местные рыбаки зачастую не могут выйти море в ходе маневров военных кораблей:

"Мы не верим в военную экономику. Порт Кальяри, будучи способен принимать атомные подводные лодки, может больше использоваться для туризма и гражданского судоходства. Иначе это неправильно ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения морали. Здесь мы протестуем против того, чтобы с с нами обращались как с колонией," — отметил активист.

© РИА Новости / Алессандро РотаПерейти в фотобанкАкция против НАТО в Италии
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Акция против НАТО в Италии

Крупнейший полигон Европы

Между тем, Сардиния является самым милитаризованным регионом Италии – на маленьком острове находятся более 60% военных объектов страны. Крупных военных полигонов пять: один из них — крупнейший в Европе полигон в Сальто-ди-Куирра, на котором испытывается экспериментальное и, как считается, запрещенное вооружение. Несколько лет он стал объектом расследования итальянской прокуратуры после значительного экологического ущерба, нанесенного окружающей местности. До недавнего времени на Сардинии работала американская военная база, на которой базировали атомные подводные лодки.

В эти дни Кальяри и находящиеся на Сардинии военные базы примут наиболее активную фазу военных учений с боевым стрельбами Joint Stars, которые итальянское Минобороны называет центральным событием года.

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"Нас не интересуют военные игры НАТО и ее империалистические стремления, мы не хотим принимать участия в военных действиях альянса за рубежом, и не хотим, чтобы это хоть как-то касалось Сардинии" — заявил РИА Новости один из организаторов Николо Пирас.

Он отметил, в планах A Foras состоит прямое вмешательство в проведение учений, в частности, проникновение на задействованные военные базы по примеру успешных протестных действий два года против учений Trident.

"Наша цель — как можно сильнее им помешать и нанести им как больше ущерба", — отметил он.

Колонна протестующих прошла по центральной набережной Кальяри под лозунгом "НАТО, вон из Сардинии". Ее участники несли плакаты и растяжки "Нет войне!", "Закрыть все полигоны", "Нет НАТО" и "Освободим порт Кальяри от военных кораблей".

© РИА Новости / Алессандро РотаПерейти в фотобанкАкция против НАТО в Италии
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Акция против НАТО в Италии

Нет войне

"Нет базам, нет войне, вон с нашей земли!", "Нас используют, нас бомбят — взамен мы умираем от лейкемии" — скандировали участники акции, имея в виду расследование об экологическом ущербе, который нанесли испытания экспериментального вооружения на полигоне "Сальто-ди-Куирра".

Разношерстная колонна вобрала в себя не протестующих против военных баз, но сторонников независимости Сардинии, нёсших флаги Каталонии и красно-белые-чёрные знамени с изображением итальянского острова. Они то и дело подавали голос среди речевок "антивоенного" большинства, но, казалось, выступали в качестве наиболее агрессивных персонажей, от которых основная масса демонстрантов пыталась держаться побольше.

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"К нам высадятся военные из разных стран, боевые корабли и подлодки окажутся рядом с гражданскими судами, и вместо заявленных защиты и миротворчества они нанесут только ущерб экологии и будут преследовать цели обогащения и увеличения военного производства, в то время как войны приводят только к смертям, разрушениям и миллионам беженцев по всему миру" — заявил РИА Новости один из организаторов митинга Мауро Аресу.

Как и все мероприятия в Италии, субботняя акция началась с задержкой. Расслабленные Сардинский менталитет и выходной день запустили ее с часовым опозданием. Несмотря на опасения организаторов, шествие, продлившееся еще около часа, завершилось абсолютно мирно: протестующие прошли пару километров туда-обратно по набережной Кальяри и постепенно разошлись — кто по домам, кто продолжать программу субботнего вечера.

© РИА Новости / Алессандро РотаПерейти в фотобанкАкция против НАТО в Италии
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Акция против НАТО в Италии
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