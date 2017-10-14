В Киеве завершился марш националистов

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Киеве подошел к концу так называемый "Марш славы героев", который проводили сторонники националистических партий. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Марш был приурочен к 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии* (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов*). Он состоялся при участии "Национального корпуса" (организация создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело), "Правого сектора"* и ВО "Свобода".

Акция началась с митинга у памятника Тарасу Шевченко. Участники шествия прошли по маршруту с бульвара Шевченко до Контрактовой площади через Крещатик и Майдан Незалежности.

Националисты принесли с собой несколько сотен факелов, которые традиционно поджигают во время подобных шествий, а также флаги с символикой ультраправых организаций. Они выкрикивали лозунги, бросали петарды и жгли файеры.

Героизация УПА и ее лидеров вызывает критику со стороны многих ветеранов и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. При этом президент страны Петр Порошенко предоставил ОУН-УПА* статус "борцов за независимость". Россия это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц".

* Экстремистские организации, запрещенные в России.