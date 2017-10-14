В Киеве завершился марш националистов

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Киеве подошел к концу так называемый "Марш славы героев", который проводили сторонники националистических партий. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Акция началась с митинга у памятника Тарасу Шевченко. Участники шествия прошли по маршруту с бульвара Шевченко до Контрактовой площади через Крещатик и Майдан Незалежности.
Героизация УПА и ее лидеров вызывает критику со стороны многих ветеранов и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. При этом президент страны Петр Порошенко предоставил ОУН-УПА* статус "борцов за независимость". Россия это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц".
* Экстремистские организации, запрещенные в России.