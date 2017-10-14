Президент Microsoft считает, что за кибератаками WannaCry стоит КНДР

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент компании Microsoft Брэд Смит заявил, что КНДР ответственна за кибератаки с использованием вируса WannaCry, затронувшие более 200 тысяч пользователей ранее в этом году, сообщает телеканал ITV.
Он отметил, что за последние полгода кибератаки, осуществляемые отдельными государствами, участились и стали более серьезными.
Ранее сообщалось, что связанная с КНДР группа хакеров может стоять за масштабной кибератакой WannaCry, которая с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу АНБ США.
Заместитель постоянного представителя КНДР при ООН назвал заявления о связях Пхеньяна с мировой кибератакой смехотворными.