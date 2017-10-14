Президент Microsoft считает, что за кибератаками WannaCry стоит КНДР

Массированная кибератака на компьютеры в Европе и Азии (104)

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент компании Microsoft Брэд Смит заявил, что КНДР ответственна за кибератаки с использованием вируса WannaCry, затронувшие более 200 тысяч пользователей ранее в этом году, сообщает телеканал ITV.

По информации телеканала, Смит "с большой уверенностью" полагает, что за атаками стоит Пхеньян. "На данном этапе я думаю, что все осведомленные наблюдатели заключили, что причиной WannaCry была КНДР, которая использовала киберинструменты или оружие, украденное из Агентства национальной безопасности (АНБ) в США", — приводит телеканал слова Смита.

Он отметил, что за последние полгода кибератаки, осуществляемые отдельными государствами, участились и стали более серьезными.

Ранее сообщалось, что связанная с КНДР группа хакеров может стоять за масштабной кибератакой WannaCry, которая с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу АНБ США.

Заместитель постоянного представителя КНДР при ООН назвал заявления о связях Пхеньяна с мировой кибератакой смехотворными.