"Самый бесполезный аэропорт в мире" принял первых пассажиров

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Аэропорт острова Святой Елены, который журналисты назвали "самым бесполезным в мире", принял первый регулярный рейс с пассажирами, сообщает Daily Mail.

First passengers disembarking #StHelenaairport a big moment for all pic.twitter.com/uiOufLfY55 — St Helena Tourism (@sthelenatourism) 14 октября 2017 г.

"Первые пассажиры выходят из самолета в аэропорту Святой Елены. Важный момент для всех нас", — говорится в Twitter местной туристической организации.

Строительство воздушной гавани на территории заморского владения обошлось Великобритании почти в 320 миллионов евро (285 миллионов фунтов стерлингов). Вскоре выяснилось, что из-за недоработок аэропорт не может принимать крупные воздушные суда. Спрос на билеты также был невысок.

Первый коммерческий борт прибыл на остров лишь спустя год после открытия терминала — в мае 2017-го. Сегодня аэропорт принял лайнер компании SA Airlink из Йоханнесбурга, который стал первым регулярным пассажирским рейсом.

Услугами южноафриканского авиаперевозчика воспользовались 78 человек, перелет занял более шести часов. В компании обещают, что вскоре самолеты будут летать в аэропорт каждую неделю.

Остров Святой Елены находится в Атлантическом океане и является частью британской заморской территории, в которую также входят остров Вознесения и Тристан-да-Кунья. Именно сюда был сослан Наполеон Бонапарт после поражения в Битве при Ватерлоо.





