Система международного права подверглась эрозии, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на открытии ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге заявил, что система международного права подверглась эрозии, ограничиваются попытки ведения диалога.

"Во всем мире парламенты как выразители воли народов играют знаковую, значительную, порой ведущую роль в выработке национальных моделей развития и, конечно, в поиске адекватных ответов на современные вызовы и угрозы, которые являются общими для всех нас. Отношу к ним эрозию системы международного права, да и саму культуру межгосударственного диалога. К сожалению, это так, к сожалению, это практика сегодняшнего дня", — сказал Путин на открытии ассамблеи МПС.

"К сожалению, мы видим, что в последнее время все активнее предпринимаются попытки ограничить прямые контакты и общение законодателей", — добавил он.