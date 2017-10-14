Делегация КНДР прибыла на открытие ассамблеи МПС в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Делегация КНДР во главе с первым зампредом парламента Ан Дон Чхуном прибыла на официальное открытие ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, но отказалась отвечать на вопросы журналистов.
Отвечая на вопрос о том, не будет ли глава делегации общаться с прессой, переводчик заявил журналистам: "Если бы хотел, то ответил бы".
Глава делегации #КНДР в СПб на Межпарламенской ассамблее. Когда весь мир ждет ответа, северокорейцы могут держать паузу #дзен #ждемПутина pic.twitter.com/mL5uQ1lZ9r— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 октября 2017 г.
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