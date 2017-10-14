Пьяные солдаты НАТО устроили драку в литовском баре

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Немецкие военнослужащие из миссии НАТО напились в литовском баре и устроили потасовку. Об этом сообщает Sputnik Deutschland.
Около двух часов ночи нетрезвые солдаты НАТО начали спор, который перерос в драку. В конфликт вмешалась полиция. Одного из военнослужащих госпитализировали с травмами, других вернули в казармы.
Это не первая драка с участием солдат бундесвера в Литве. В июне четверо пьяных военных устроили потасовку в городе Йонава и попали в больницу.
В рамках миссии по усилению восточного крыла НАТО (Enhanced Forward Presence) в Литве размещены около пятисот солдат бундесвера.