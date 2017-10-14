Пьяные солдаты НАТО устроили драку в литовском баре

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Немецкие военнослужащие из миссии НАТО напились в литовском баре и устроили потасовку. Об этом сообщает Sputnik Deutschland.

Инцидент произошел в городе Рукла на прошлой неделе, однако известно о нем стало только сейчас.

Около двух часов ночи нетрезвые солдаты НАТО начали спор, который перерос в драку. В конфликт вмешалась полиция. Одного из военнослужащих госпитализировали с травмами, других вернули в казармы.

Это не первая драка с участием солдат бундесвера в Литве. В июне четверо пьяных военных устроили потасовку в городе Йонава и попали в больницу.

В феврале глава департамента информации Эстонии Микк Марран заявил, что не исключает того, что прибывшие в страну военные НАТО будут устраивать драки с местными жителями, при этом чиновник увидел в таком поведении солдат альянса "руку Кремля". Впрочем, доводов в пользу своей теории он не привел.

В рамках миссии по усилению восточного крыла НАТО (Enhanced Forward Presence) в Литве размещены около пятисот солдат бундесвера.