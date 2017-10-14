В Марокко ликвидировали террористическую ячейку, связанную с ИГ*

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Марокканские силы безопасности в субботу обезвредили экстремистскую ячейку из 11 боевиков, лояльную террористической организации "Исламское государство*", сообщает агентство MAP со ссылкой на МВД Марокко.

Операция по обезвреживанию ячейки закончилась арестом ее лидера в городе Фес на северо-западе страны, где также был захвачен склад оружия и боеприпасов террористов. На складе полиция обнаружила слезоточивый газ и большой запас подозрительных жидкостей и химических веществ, которые могут использоваться для создания взрывчатки, говорится в заявлении министерства.

В заявлении также говорится, что члены этой группировки в координации с ИГ* планировали осуществить масштабные террористические акты, целью которых должны были стать уязвимые объекты.

По данным агентства, группировка, которая вела свою деятельность в городах Фес, Мекнес, Хурибга, Касабланка и многих других, была особенно опасной, так как один из ее членов имел большой опыт производства взрывчатых веществ.

*Запрещенная в России террористическая организация