Украинские националисты начали марш по центру Киева

КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Украинские националисты проводят в центре Киева марш по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии* (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов*), передает корреспондент РИА Новости с места событий.
На митинге выступил лидер "Свободы" Олег Тягнибок. Он потребовал от президента Петра Порошенко вернуть звание героев Украины лидерам ОУН-УПА* Степану Бандере и Роману Шухевичу.
Затем от памятника Шевченко стартовал марш. Участники акции идут по бульвару Тараса Шевченко, далее их маршрут будет пролегать по Крещатику, Майдану Незалежности и Владимирскому спуску. Конечной точкой станет Контрактовая площадь, где состоится концерт.
Впереди колонны двигается группа участников военной операции в Донбассе, за ними идут партийные активисты с символикой своих организаций.
Участники марша скандируют патриотические лозунги, бросают петарды и жгут файеры.
Героизация УПА и ее лидеров — Бандеры и Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. При этом Порошенко предоставил ОУН-УПА* статус "борцов за независимость". Россия это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц".
* Экстремистские организации, запрещенные в России.