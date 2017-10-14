Украинские националисты начали марш по центру Киева

КИЕВ, 14 окт – РИА Новости. Украинские националисты проводят в центре Киева марш по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии* (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов*), передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Перед маршем они провели митинг у памятника Тарасу Шевченко. На акцию собрались сторонники националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) и "Свобода", а также "Правого сектора"*. Участники митинга принесли флаги с символикой партии, а также несколько сотен факелов, которые традиционно поджигают во время своих ежегодных маршей.

На митинге выступил лидер "Свободы" Олег Тягнибок. Он потребовал от президента Петра Порошенко вернуть звание героев Украины лидерам ОУН-УПА* Степану Бандере и Роману Шухевичу.

"В свое время мы додавили президента Виктора Ющенко, который был вынужден издать указ о присвоении Шухевичу и Бандере звания героя Украины. Потом режим президента Виктора Януковича отменил это решение. Нынешняя власть, президент Порошенко обязаны исправить эту историческую несправедливость. Мы хотим как можно быстрее увидеть указ президента о возвращении статуса героя Украины Бандере и Шухевичу", — сказал Тягнибок.

Затем от памятника Шевченко стартовал марш. Участники акции идут по бульвару Тараса Шевченко, далее их маршрут будет пролегать по Крещатику, Майдану Незалежности и Владимирскому спуску. Конечной точкой станет Контрактовая площадь, где состоится концерт.

Впереди колонны двигается группа участников военной операции в Донбассе, за ними идут партийные активисты с символикой своих организаций.

Участники марша скандируют патриотические лозунги, бросают петарды и жгут файеры.

Общественный порядок охраняет большое количество полиции и военнослужащих Нацгвардии, движение в центре города перекрыто.

Героизация УПА и ее лидеров — Бандеры и Шухевича — вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. При этом Порошенко предоставил ОУН-УПА* статус "борцов за независимость". Россия это решение осудила, отметив, что "Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц".

* Экстремистские организации, запрещенные в России.