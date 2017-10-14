Визовая тематика отягощает отношения Москвы и Лондона, заявили в МИД

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Визовая тематика отягощает двусторонние отношения Москвы и Лондона, говорится в ответе первого замминистра иностранных дел РФ Владимира Титова, поступившем в РИА Новости.

"По-прежнему существенно отягощает двустороннее досье визовая проблематика", — отметил Титов. "Здесь также накопилась масса проблем и барьеров, которые необходимо устранять", — добавил он.

"В целом рассчитываем, что в рамках подготовки визита (главы британского МИД Бориса) Джонсона в Москву нам удастся выйти на позитивный вектор движения по двусторонним делам и международному досье", — отметил Титов.

"Разумеется, многое будет зависеть от наших партнеров", — сказал первый замглавы МИД России.

Накануне МИД Великобритании сообщил о готовящемся визите главы ведомства Бориса Джонсона в Россию. По данным британского внешнеполитического ведомства, Джонсон посетит Москву в конце 2017 года для обсуждения Ирана, Ближнего Востока и вопросов безопасности.

Как отметил Титов, российская сторона подтверждает подготовку визита главы МИД Великобритании в РФ.