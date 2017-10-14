В МИД назвали тему переговоров в рамках визита Джонсона в Москву

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российская сторона в рамках визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в РФ намерена сосредоточиться на нормализации двусторонних отношений, заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.

Накануне МИД Великобритании сообщил о готовящемся визите главы ведомства в Россию. По данным британского внешнеполитического ведомства, Джонсон посетит Москву в конце 2017 года для обсуждения Ирана, Ближнего Востока и вопросов безопасности. МИД РФ позже подтвердил эту информацию.

"В первую очередь, имеем в виду сосредоточиться на вопросах нормализации российско-британских отношений через диалог, который не должен быть отягощен искусственными увязками или оговорками",- говорится в заявлении Титова, поступившем в РИА Новости.

По словам замминистра, "в числе конкретных вопросов, требующих практического решения, можно упомянуть возобновление деятельности межправительственной комиссии, особенно с учётом востребованности экономического диалога деловыми кругами наших стран".