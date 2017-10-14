Мадрид снова потребовал от Каталонии определиться с решением по референдуму

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Если глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон до понедельника четко не ответит на вопрос Совета министров Испании, провозгласила ли автономия независимость, то будут приняты "соответствующие меры", заявил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо в интервью радио Cape.
В то же время заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас, лидер партии "Левые республиканцы Каталонии" (ERC), выступая перед членами партии, заявил о своей поддержке Пучдемона. "Мы хотим подтвердить нашу поддержку главы Женералитета для осуществления мандата 1 октября", — приводит издание Mundo слова Жункераса.
Леворадикальная каталонская партия "Кандидатура народного единства" (CUP) обратилась к Пучдемону с требованием дать ответ испанскому премьер-министру, отмечает издание. "Мы считаем невозможным диалог и требуем от Пучдемона ясный и утвердительный ответ Рахою", — заявила представитель CUP Нурия Гилберт.
В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию о независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.
Совет министров Испании 11 октября направил запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость. Пучдемон должен ответить до понедельника. Если ответа не будет или он не устроит испанские власти, то в четверг правительство начнет задействовать 155-ю статью конституции, которая разрешает ограничить самоуправление в автономном сообществе.