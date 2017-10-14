МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Обиженная российская модель Кристина Кучма утопила Mercedes бывшего молодого человека в бассейне, сообщает Daily Mail.

Как рассказал изданию Гай Джентиле – банкир с Уолл-Стрит – он встречался с Кристиной год. Некоторое время назад они ужинали в ресторане на Багамах, где девушка заявила, что "беременна", но не ребенком, а идеей.

Оказалось, что Кристина решила начать свой бизнес, и ей требовался первоначальный капитал – 50 тысяч долларов. Однако Гай не собирался дарить такую сумму и предпочел расстаться с девушкой.

"Я ей сказал: "Знаешь что? Ты выбрала не того парня", – пояснил банкир.

В ответ Кристина плеснула ему в лицо чаем и убежала из ресторана, прихватив ключи от Mercedes S400.

На следующий день ему пришло сообщение: "Лжец! Ты говорил, что поможешь мне с бизнесом! Это были твои слова! И ты хочешь быть инвестором? Ну что, инвестор, тебя ждет сюрприз на заднем дворе", — написала Кристина.

Гай поспешил во двор и увидел, что его машина находится на дне бассейна. Вначале он испугался, что Кристина покончила жизнь самоубийством, однако затем понял, что автомобиль пуст.

"Я бросил ее. Она бросила мой автомобиль", — резюмировал молодой человек.

"Я действительно любил эту женщину, я бы даже мог на ней жениться. Но она зашла слишком далеко", — признался Гай.