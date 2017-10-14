В Турции продолжается расследование убийства российского посла

Похороны посла РФ в Турции Андрея Карлова на Химкинском кладбище в Москве. Архивное фото

Похороны посла РФ в Турции Андрея Карлова на Химкинском кладбище в Москве. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Расследование убийства посла РФ в Турции Андрея Карлова продолжается, виновники этого преступления связаны с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, заявил председатель национального собрания Турции Исмаил Кахраман на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"Расследование дела в связи с убийством российского посла Андрея Карлова продолжается при участии российских специалистов. Более того, прояснилось, что виновники этого преступления связаны с преступной группировкой Фетхуллаха Гюлена", — сказал Кахраман.

Он отметил, что Турция высоко ценит позицию России применительно к данной организации. "Мы знаем что Россия одна их первых стран приняла соответствующие меры против данной структуры", — подчеркнул глава парламента Турции.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".