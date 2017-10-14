Украинские радикалы пригрозили "борьбой" российским компаниям

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Радикалы из партии "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) и других националистических организаций в конце осени намерены "начать борьбу против российских компаний", которые работают на Украине, заявил на брифинге после съезда "Национального корпуса" депутат Верховной рады, глава партии Андрей Белецкий.

"Есть огромное количество компаний, которые непосредственно влияют на экономику Украины. Они должны понемногу убавлять свой вес в нашей экономике. Поэтому создан так называемый "черный список". Он понемногу наполняется, и когда будет окончательно наполнен, мы перейдем к практическим действиям", — сказал Белецкий, которого цитирует информагентство УНИАН

По его словам, методы борьбы с российскими компаниями будут различными. "Это будут не только блокирования, это будут не только силовые действия. Это будут действия на законодательном уровне. Это будут предложения урегулировать эту проблему и ослабить российское влияние на украинскую экономику в законодательном поле. Но, безусловно, мы не отказываемся и от прямого действия, такого, как было во время кампании против российских государственных банков в Украине", — сказал Белецкий.

Союзниками "Национального корпуса" в станут националистическая партия "Свобода", экстремистский "Правый сектор"* и другие националистические организации.

Весной радикалы неоднократно устраивали акты вандализма в отношении украинских "дочек" российских банков. В результате Киев ввел санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запретили любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

В мая президент Украины Петр Порошенко продлил антироссийские санкции. В расширенный санкционный список вошли 1228 человек и 468 фирм и компаний, в частности "1С", "Скайлайн Софтвер" и "Еврософтпром". Кроме того, указ запрещал доступ на Украине к российским соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.