В Кении ученик напал на школу, шесть человек погибли

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Вооруженные люди ворвались рано утром в субботу в среднюю школу кенийского города Локичоджио и застрелили пятерых школьников и охранника, сообщает местная газета Daily Nation.

"По предварительной информации, нападение осуществил один из учеников школы вместе с компанией неизвестных", — сообщил изданию Сейф Матата, комиссар округа Туркана, в котором расположена школа.

По словам комиссара, ранее этот ученик был отстранен от занятий из-за дисциплинарных нарушений. Сообщается, что он угрожал учителям и одноклассникам после того, как был временно исключен из школы, а также говорил, что намерен сжечь школу.

Представитель полиции сообщил изданию, что нападавшие стреляли по конкретным ученикам, после чего направились в общежитие для девочек, где ранили еще несколько человек. Однако он не назвал точных данных по пострадавшим.