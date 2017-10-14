В Киеве националисты собираются на марш в годовщину создания УПА*

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Сторонники украинских националистических организаций собираются возле памятника имени Тараса Шевченко в центре Киева для участия в митинге и марше по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии*, передает в субботу корреспондент РИА Новости с места событий.

Начало митинга запланировано на 16.00 (совпадает с мск). По оценке корреспондента РИА Новости, на данный момент в парке уже собрались несколько сотен человек, в основном молодежь. Они держат в руках флаги с символикой националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело) и "Свобода", а также запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор"*.

Для охраны общественного порядка на место запланированного мероприятия стянуты большие силы полиции и военнослужащих Нацгвардии. Рядом с парком также припаркован пожарный автомобиль и скорая помощь.

Участники акции принесли с собой несколько сотен деревянных факелов, которые националисты традиционно поджигают во время своих ежегодных маршей по случаю годовщины УПА*.

После митинга, на котором выступят руководители представленных на акции политических партий, присутствующие проведут марш по центральным улицам города. Их маршрут будет пролегать через бульвар Тараса Шевченко, Крещатик, Майдан незалежности (Площади независимости) и Владимирский спуск. Конечной точкой станет Контрактовая площадь, где запланирован праздничный концерт.

* Экстремистская организация, запрещенная в России