В Киеве националисты собираются на марш в годовщину создания УПА*

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Сторонники украинских националистических организаций собираются возле памятника имени Тараса Шевченко в центре Киева для участия в митинге и марше по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии*, передает в субботу корреспондент РИА Новости с места событий.
Для охраны общественного порядка на место запланированного мероприятия стянуты большие силы полиции и военнослужащих Нацгвардии. Рядом с парком также припаркован пожарный автомобиль и скорая помощь.
После митинга, на котором выступят руководители представленных на акции политических партий, присутствующие проведут марш по центральным улицам города. Их маршрут будет пролегать через бульвар Тараса Шевченко, Крещатик, Майдан незалежности (Площади независимости) и Владимирский спуск. Конечной точкой станет Контрактовая площадь, где запланирован праздничный концерт.
* Экстремистская организация, запрещенная в России