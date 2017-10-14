В Госдуме рассказали, почему Россия не поедет на Генассамблею ПАЧЭС в Киеве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Россия не сможет участвовать в Генассамблее Парламентской ассамблеи организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Киеве в конце года, поскольку Украина, как страна организатор, не направила приглашение, это первый подобный случай за всю 25-летнюю историю организации, заявил руководитель российской делегации в ПАЧЭС, депутат Госдумы Михаил Емельянов.

"В конце года состоится Генассамблея ПАЧЭС в Киеве. Случился абсолютно беспрецедентный случай, когда украинская сторона страна-организатор не пригласила Россию, страну-участницу, на заседание. Такого не было никогда", — сказал Емельянов журналистам.

По его словам, ПАЧЭС – "довольно сложная организация, там есть страны, у которых есть двусторонние конфликты".

"Но никогда еще не было, чтобы страна, у которой острый конфликт с другой стороной, не приглашала делегацию на заседание. Такой возмутительный случай произошел", — подчеркнул он.

По словам Емельянова, во время встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с сербской делегацией в Петербурге обсуждался этот факт.

"Мы обратили внимание сербских коллег на этот факт и попросили поддержки, чтобы защищать интересы России в то время, пока мы отсутствуем. Потому что факт беспрецедентен. То есть Украина плюет на любые нормы международного права. Не только на нормы, на любые правила парламентского приличия", — подчеркнул он.

Депутат уточнил, что приглашение должен направлять председатель парламента страны-организатора.

"Я понимаю, почему господин Парубий не захотел присылать приглашение нашей стороне. Потому что они приняли закон о языках, закон, который возмущает не только Россию, но и Молдавию, Румынию, Болгарию, Грецию — это все страны ПАЧЭС. И, естественно, участие России снова могло бы привлечь внимание к этому вопросу", — добавил он.

По его словам, украинская делегация приглашена буквально на следующей неделе на два комитета ПАЧЭС в Ростове-на-Дону, так же как делегация Украины была приглашена на Генассамблею ПАЧЭС в 2016 году.

"Никакой "украинофобии" в России нет. И в деликатный момент Генассамблея ПАЧЭС в прошлом году проходила в гостинице "Украина" недалеко от Киевского вокзала, недалеко от Киевской улицы, а коллективная фотография участников Генассамблеи была у памятника Тарасу Шевченко. Вот отличие подходов России и Украины", — подчеркнул он.

В ПАЧЭС входят представители парламентов Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Греции, Молдавии, Румынии, России, Сербии, Турции и Украины.