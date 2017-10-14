Политолог рассказал, что изменится после парламентских выборов в Австрии

ВЕНА, 14 окт — РИА Новости. Предстоящие в воскресенье парламентские выборы в Австрии приведут к формированию совершенно нового кабинета министров, не исключено создание новой правящей коалиции, в которую наряду с самой сильной на данный момент демократической Австрийской народной партией (OEVP) могут войти набирающие силу право-националистические представители из Австрийской партии свободы (FPOE). Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал ведущий австрийский специалист по российской политике, профессор политологии Университета Инсбрука Герхард Манготт.

После отставки в мае этого года бывшего министра экономики, вице-канцлера и председателя OEVP Райнхольда Миттерленера лидером партии стал глава МИД республики Себастьян Курц. Он потребовал досрочных выборов в парламент страны. Сейчас в Австрии завершается активная избирательная кампания. Досрочные парламентские выборы пройдут в воскресенье, 15 октября 2017 года.

Сильные "народники", новое правительство

Исполнительную власть Австрии — коалиционное правительство — в последние годы формируют две партии: OEVP и Социал-демократическая партия (SPOE). Согласно опросам общественного мнения, больше трети голосов австрийцев отойдет "народникам". При этом социал-демократы в последнее время скатились на третью позицию в общественном рейтинге, уступив "серебро" Партии свободы.

По словам Манготта, хотя эти опросы предоставляют достаточно ограниченную информацию о фактическом предвыборном поведении 15 октября: с одной стороны, большое количество избирателей еще не определились, за кого они будут голосовать, но с другой — результаты опросов уже достаточно стабильны для прогноза по итогам самих выборов.

"Тем не менее, кажется, что OEVP станет самой сильной партией на выборах. Второе место (разделится) между SPOE и FPOE. Вступление в Национальный совет для трех небольших партий еще не определено", — уточнил собеседник агентства. На места в парламенте претендуют всего 16 политических объединений, среди которых уже представленные в национальном совете молодая партия NEOS, "Зеленые", а также сформированный этим летом "Список Петера Пильца" набирают больше всего голосов.

"Вопрос состава министерств по-прежнему полностью не разрешен. Но это будет совершенно иное правительство, которое появится по итогам выборов", — уверен Манготт.

Новая коалиция, сильная оппозиция

При этом эксперт отметил, что возможность получения абсолютного большинства голосов для какой-то одной партии практически исключено. Таким образом, парламентариям вновь придется формировать коалицию.

"Скорее всего, будет иметь место коалиция между OEVP и FPOE. Математически возможна и коалиция между OEVP, NEOS и "Зелеными", но вероятность не очень высока", — предположил собеседник агентства.

Согласно предвыборным обещаниям лидера социал-демократов и канцлера Австрии Кристиана Керна, в случае провала SPOE уйдет в оппозицию. "Социал-демократическая партия, скорее всего, станет самой сильной оппозиционной партией. Открытым остается вопрос, сохранит ли Кристиан Керн председательство в случае поражения", — отметил политолог.

В случае негативного для Керна исхода этот пост может занять нынешний министр обороны страны Ханц-Петер Доскоцил. "У него очень хорошие личные отношения с Себастьяном Курцом. Поэтому не исключено, что Доскоцил призовет вступить в коалицию с OEVP на вторых ролях. Но я думаю, что это маловероятно", — отметил политолог.

Внешняя политика неизменна

При этом профессор полагает, что "внешняя политика правительства существенно не изменится с новым коалиционным правительством".

"Если FPOE войдет в правительство, она, несомненно, попытается проводить более благоприятную для России внешнюю политику и будет стремиться к более тесному сотрудничеству с восточными соседями Австрии. Но маловероятно, что FPOE сможет взять на себя министерство иностранных дел", — считает собеседник агентства.

Таким образом, во взаимоотношениях с внешним миром у "Второй республики" будет иметь место преемственность текущей позиции, заключил он.