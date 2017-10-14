В США мужчину в инвалидном кресле в последний момент вытащили из-под поезда

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Группа неравнодушных людей спасла человека, чья инвалидная коляска застряла на железнодорожных путях, сообщает kmov.com.

Инцидент произошел недалеко от Кирквуд-роуд (штат Миссури) около часа дня по местному времени. Пешеходы стояли у переезда, пропуская поезд, когда увидели, что за рельсы зацепилось колесо инвалидной коляски. Объединив усилия, они смогли оттащить коляску, а через несколько секунд мимо них промчался поезд.

Находившегося в коляске мужчину госпитализировали, о его состоянии ничего неизвестно.