RT запустит телеканал на немецком языке

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о планах компании запустить телеканал на немецком языке.

"Мы развиваемся в Германии. Я очень надеюсь <…> что в следующем году или чуть позже мы все-таки запустим полноценный телеканал на немецком языке", — сказала Симоньян в эфире программы "Право знать" на телеканале ТВ-Центр

По ее словам, сейчас у RT есть сайт на немецком языке, который пользуется популярностью в немецкоговорящих социальных медиа.

"Все люди, которым не дают высказаться в мейнстримовских СМИ, — добро пожаловать. У вас точно есть платформа. Если, конечно, эти люди в рамках закона действуют и не выражают каких-то экстремистских мнений, суждений и призывов", — добавила Симоньян.