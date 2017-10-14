Россияне не пострадали при крушении самолета в Кот-д'Ивуаре

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российских граждан нет среди жертв или пострадавших в результате крушения грузового самолета в Кот-д'Ивуаре, сообщили в субботу РИА Новости в посольстве РФ в Абиджане.

"По имеющимся сведениям, российских граждан среди погибших и пострадавших нет, мы отслеживаем ситуацию. Самолет был не российский", — сказал собеседник агентства.

Ранее ивуарийский новостной портал Koaci сообщил о том, что грузовой самолет потерпел крушение после взлета из аэропорта в Кот-д'Ивуаре. По предварительным данным источников портала, самолет вылетел из аэропорта Абиджана около 08.30 по местному времени (11.30 мск) с грузом для французской армии на борту, однако вскоре упал в море. Как отмечает издание, обломки самолета постепенно вынесло на берег, в районе начаты поисково-спасательные работы. Позже агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев авиакатастрофы сообщило, что погибли четыре человека.

Crash d’un avion-cargo en mer peu après son décollage d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. pic.twitter.com/QJ4UNVuxci — Blanko (@BlankoGbich) 14 октября 2017 г.

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