Матвиенко заявила о готовности встретиться с новым председателем ПАСЕ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко готова встретиться с новым председателем ПАСЕ Стеллой Кириакидес и продолжить диалог для нормализации отношений с делегацией.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Кириакидес направила Матвиенко обращение, в котором выразила желание идти на конструктивный диалог с российской стороной.

"Письмо такое (от председателя ПАСЕ) я еще не получила, возможно, оно направлено. Если я его получу, то с удовольствием встречусь с госпожой председателям", — заявила она журналистам.

По словам Матвиенко, Россия приветствует любое стремление ПАСЕ к диалогу. "Мы приветствуем любые шаги навстречу друг другу и готовы вести такой диалог", — сказала она.