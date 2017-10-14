Иран выполняет обязательства по ядерной сделке, заявила Матвиенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит никаких оснований говорить о невыполнении Ираном своих обязательств по ядерной сделке.
По ее словам, сейчас Иран находится "под жестким контролем МАГАТЭ" в плане выполнения условий этого соглашения. "Последняя проверка была в августе этого года, и МАГАТЭ подтвердило, что Иран строго в соответствии с соглашением выполняет все взятые на себя обязательства", — добавила она.
"Поэтому нет никаких оснований подвергать сомнению эффективность этих договоренностей, эффективность этого соглашения", — подчеркнула спикер Совета Федерации.