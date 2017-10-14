Матвиенко поддержала решение ПАСЕ по украинскому закону об образовании

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко положительно оценивает резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по украинскому закону об образовании.

Ранее ПАСЕ приняла большинством голосов резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между государственным языком и языками национальных меньшинств. Резолюция рекомендует Киеву учесть выводы Венецианской комиссии по закону.

"Заложена бомба под целостность Украины, которая является многонациональным государством. Но что меня радует? В ПАСЕ принята очень жесткая резолюцию по закону "Об образовании", даны очень жесткие оценки неприемлемости подобных законов, с требованием его изменить. Это уже хорошо", — заявила Матвиенко в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия 1".

Матвиенко также выразила надежду на то, что Венецианская комиссия вынесет "не политически ангажированное решение, а мотивированное юридическое решение" относительно закона об образовании. "И, конечно, мы ждем реакции Евросоюза", — подчеркнула спикер Совфеда.

В конце сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября, и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.

В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.