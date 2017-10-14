В Словакии при столкновении автобуса с грузовиком погибли семь человек

ПРАГА, 14 окт – РИА Новости, Александр Куранов. Семь человек погибли и двое тяжело ранены в субботу в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком, которое произошло в районе Прьевидза на западе Словакии, сообщил журналистам представитель оперативного центра службы скорой помощи Йозеф Минар.

"По неизвестным пока причинам грузовик столкнулся с микроавтобусом Opel Vario, в котором находились 9 человек. Микроавтобус в результате аварии перевернулся на крышу, семь человек погибли на месте, еще двое получили тяжелые ранения и доставлены в ближайшую больницу, один из них находится в критическом состоянии", — сообщил Минар.

Автомобильное движение на месте аварии временно прекращено, полиция начала расследование происшествия.