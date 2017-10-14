В Афганистане ликвидировали 60 террористов за сутки

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Военные Афганистана за сутки ликвидировали 60 террористов, в том числе трех боевиков группировки "Исламское государство*", сообщило афганское минобороны.

Военные операции проходили при поддержке авиации и артиллерии в 13 провинциях Афганистана.

В провинции Урузган силовикам удалось ликвидировать 22 боевика радикального движения "Талибан*". Кроме того, 14 боевиков были ликвидированы в провинции Кундуз, еще 13 в провинции Гильменд, восемь боевиков в провинциях Газни и Фарьяб.

Боевики ИГ* были уничтожены в провинции Нангархар неподалеку от границы с Пакистаном.

О потерях среди военнослужащих минобороны Афганистана не сообщает.

*Запрещенные в России террористические организации