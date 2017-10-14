СМИ рассказали о жертвах крушения грузового самолета в Кот-д'Ивуаре

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в субботу при крушении грузового самолета в Кот-д'Ивуаре, упавшего вскоре после взлета в море, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.

Как сообщает агентство, спасателям удалось достать тела двух погибших из самолета, части которого вынесло на берег. Отмечается, что среди обломков очевидцы увидели еще два тела.

Ранее о крушении сообщил ивуарийский новостной портал Koaci со ссылкой на собственные источники, которые первоначально заявили, что самолет принадлежал украинской компании, перевозившей груз для армии Франции. После обновления статьи упоминание о национальной принадлежности компании исчезло из текста.

Рейтер отмечает, что название компании-оператора самолета пока не известно.