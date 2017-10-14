СМИ рассказали о жертвах крушения грузового самолета в Кот-д'Ивуаре

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в субботу при крушении грузового самолета в Кот-д'Ивуаре, упавшего вскоре после взлета в море, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.
Ранее о крушении сообщил ивуарийский новостной портал Koaci со ссылкой на собственные источники, которые первоначально заявили, что самолет принадлежал украинской компании, перевозившей груз для армии Франции. После обновления статьи упоминание о национальной принадлежности компании исчезло из текста.
Рейтер отмечает, что название компании-оператора самолета пока не известно.