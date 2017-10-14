МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В сеть попало видео из автобуса, опрокинувшегося после столкновения с легковым автомобилем. Авария произошла в китайском городе Чжучжоу (провинция Хунань).

Камера запечатлела водителя, резко выворачивающего руль вправо и не справляющегося с управлением, а также пассажиров, которые от удара буквально выпали из кресел.

Автобус опрокинулся на бок и по инерции проскользил несколько десятков метров. В результате ДТП пострадал только один человек – девушка на переднем сиденье.