В Бангладеш слон напал на лагерь беженцев

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли после того, как дикий слон напал на лагерь беженцев народности рохинджа в Бангладеш, передает портал Bdnews24 со ссылкой на полицию.
"Два человека скончались на месте, еще несколько пострадали, они были доставлены в медпункт "Врачей без границ". Еще двое скончались от полученных травм", — сообщил порталу представитель полиции Кай Кислу (Kay Kislu).
Погибшими, как сообщила полиция, являются женщина и три ребенка.
По данным Международной организации по миграции, ежедневно в Кокс-Базар в Бангладеш приходят порядка двух тысяч рохинджа. В настоящий момент в двух лагерях для беженцев в Бангладеш находятся свыше 800 тысяч рохинджа, включая 300 тысяч тех, кто находился в стране до 25 августа.