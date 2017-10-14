Хуг посетил поселок Коминтерново на линии соприкосновения в Донбассе

Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг. Архивное фото

Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг. Архивное фото

КОМИНТЕРНОВО, 14 окт — РИА Новости. Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг посетил населенный пункт Коминтерново на юге самопровозглашенной ДНР, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Населенный пункт Коминтерново находится в непосредственной близости к линии соприкосновения. Министерство обороны ДНР неоднократно сообщало об обстрелах данного населенного пункта и повреждении систем жизнеобеспечения.

Александр Хуг встретился с местными жителями, обсудил с ними вопросы газообеспечения поселка. В настоящее время оно отсутствует из-за повреждения газопровода. Также есть проблемы с подключением из-за задолженностей.

Кроме того, специалисты провели оценку безопасности — наблюдатели запустили беспилотный летательный аппарат.