Источник заявил о готовности главы ПАСЕ встретиться с Володиным и Матвиенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 окт — РИА Новости. Новая глава ПАСЕ Стелла Кириакидес заявила о готовности встретиться со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко для обсуждения отношений России с Ассамблеей, об этом стало известно в кулуарах Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге.

"Она (Кириакидес в письме к Володину — ред.) выражает признательность за приглашение к участию в МПС. Вместе с тем отмечает, что ПАСЕ не имеет возможности направить официального представителя (для участия в Ассамблее МПС)", — сообщил собеседник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

"Тем не менее, она надеется, как только будет подходящий случай, встретиться для обсуждения отношений российского парламента с ПАСЕ и считает этот вопрос исключительно важным. Она выражает желание идти на конструктивный контакт с российской стороной", — отметил он.

По его словам, аналогичное обращение было направлено Матвиенко.

Ранее Кириакидес заявила, что верит в диалог с Москвой, несмотря на сложность отношений организации с Россией.