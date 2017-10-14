Порошенко пообещал не повторить ошибок столетней давности

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко на церемонии принятия клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна пообещал "не допустить повторения ошибок столетней давности". Его слова приводит 112.ua.

Порошенко говорил о столетии украинской армии, которая "защищала украинскую землю от вооруженной агрессии со стороны и красной, и белой России". По словам президента, украинским политикам тогда не хватило ответственности объединиться перед лицом "внешней угрозы", в результате чего страна потеряла независимости.

"Что касается нынешней политической элиты — не все, похоже, читали учебники по истории. Однако в моей команде очень хорошо выучили ее уроки. Как президент и Верховный Главнокомандующий гарантирую, что не допущу повторения ошибок столетней давности", — заявил он.

В 2014 году Порошенко подписал указ о введении нового праздника — Дня защитника Украины, который празднуется 14 октября. В этот же день украинские националисты празднуют день Украинской повстанческой армии*. Как сообщал накануне портал Strana.ua, в этот день в Киев планировалось свозить автобусами националистов со всей страны.

*Организация запрещена на территории России.