В ДНР заявили, что силовики за сутки выпустили почти 600 боеприпасов

ДОНЕЦК, 14 окт — РИА Новости. Украинские силовики за сутки выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 600 боеприпасов различного типа, включая мины и снаряды, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

"На Горловском направлении зафиксированы: снайперские обстрелы — один раз, крупнокалиберное стрелковое оружие — один раз, легкое стрелковое оружие — два раза. На Донецком направлении: использовались минометы 120 мм — шесть раз выпущено 28 мин, минометы калибром 82 мм — десять раз 48 мин, танки — четыре снаряда, БМП/БТР — четыре раза 190 снарядов, РПГ/СПГ — 50 гранат, АГС — шесть раз 213 гранат, крупнокалиберное стрелковое оружие — 22 раза, легкое стрелковое оружие — 26 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 584 единицы", — сказал он.