СМИ: во Франции разведчик случайно "слил" данные о слежке подозреваемому

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Сотрудник Центральной службы территориальной разведки Франции (SCRT) по ошибке сбросил все данные о подозреваемом исламисте самому подозреваемому, сообщает RT.

Оперативнику поручили собрать информацию об одном из парижских имамов, которого подозревали в экстремизме. Пересылая собранные данные коллеге, он перепутал телефонные номера и отправил сообщение самому объекту слежки.

Подозреваемый немедленно ответил на сообщение, указав оперативнику на профнепригодность.

Эта оплошность осложнила работу и Главного управления внутренней безопасности (DGSI), сотрудники которой также вели слежку за объектом. Им пришлось прекратить наблюдение.