Пилот Toyota уснул за рулем на чемпионате по гонкам на выносливость

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Швейцарский гонщик Себастьян Буэми уснул за рулем во время чемпионата мира по гонкам на выносливость в Японии. Видеоролик с храпящим пилотом Toyota опубликовал официальный аккаунт соревнований в Twitter.

​Твит сопровождается надписью "как справляться с джетлагом в стиле Себастьяна". Джетлаг — это синдром смены часовых поясов при перелете на самолете.

Пилот уснул, когда машина находилась в боксе, откуда он должен был отправиться на тренировочный заезд.

Команда пыталась связаться с уснувшим гонщиком по рации, но он не реагировал. Проснулся Себастьян только после того, как другой участник соревнований ударил по корпусу машины.