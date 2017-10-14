Пилот Toyota уснул за рулем на чемпионате по гонкам на выносливость

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Швейцарский гонщик Себастьян Буэми уснул за рулем во время чемпионата мира по гонкам на выносливость в Японии. Видеоролик с храпящим пилотом Toyota опубликовал официальный аккаунт соревнований в Twitter.
Jet lag managment Seb Style 👋🙈@Toyota_Hybrid @Sebastien_buemi @kamui_kobayashi @antdavidson pic.twitter.com/rPfd0iCkJs— FIA WEC (@FIAWEC) October 13, 2017
Твит сопровождается надписью "как справляться с джетлагом в стиле Себастьяна". Джетлаг — это синдром смены часовых поясов при перелете на самолете.
Пилот уснул, когда машина находилась в боксе, откуда он должен был отправиться на тренировочный заезд.
Команда пыталась связаться с уснувшим гонщиком по рации, но он не реагировал. Проснулся Себастьян только после того, как другой участник соревнований ударил по корпусу машины.