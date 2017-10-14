Глава Киргизии надеется, что страна выберет нового президента за один тур

БИШКЕК, 14 окт – РИА Новости. Президент Киргизии выразил надежду, что уже в воскресенье, после первого тура президентских выборов страна узнает имя нового главы государства, об этом Алмазбек Атамбаев заявил в субботу во время церемонии закладки капсулы в строительство комплекса детской и взрослой онкогематологии в Бишкеке.

Президентские выборы в Киргизии пройдут в воскресенье 15 октября. Президентский срок действующего главы республики Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года и, согласно конституции он не может повторно баллотироваться в президенты. На главный государственный пост страны претендуют 11 кандидатов. Впервые в истории выборы проходят в отсутствие единого национального лидера и рейтинги главных кандидатов очень близки.

"Уже завтра, даст бог, нового президента выберем", — заявил Атамбаев, выразив надежду, что страна продолжит мирный путь развития.

"Сегодня мы закладываем новый корпус, который будет оснащен современным оборудованием. После покупки этого оборудования, а тут только один аппарат будет стоить 4 миллиона долларов, мы сможем реально помогать людям даже с запущенными формами болезни. А ведь все это мы могли сделать давным-давно, если бы (прежняя – ред.) власть работала на людей, а не на свою семью", — сказал он.