Порошенко сообщил, что передаст ВСУ 200 единиц оружия и техники

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что передаст в субботу украинским военным 200 единиц оружия и техники, в том числе более 60 танков.

"Сегодня отправляюсь в войска, чтобы передать очередную партию оружия и техники – двести единиц. Из них – шестьдесят два танка", — сообщил президент, выступая в субботу в центре Киева по случаю Дня защитника Украины и принесения присяги лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Его выступление транслировали украинские телеканалы.

Порошенко в субботу планирует посетить Житомирскую область, в частности, посетит военный аэродром и полигон, передаст технику военным.

Украинцы в субботу отпразднуют День защитника Украины. Ранее День защитника Отечества отмечался на Украине 23 февраля — праздник пришел на смену Дню Советской армии, который в этот день отмечали на всей территории СССР. Однако в 2014 году президент Украины Петр Порошенко учредил новый праздник — День защитника Украины, который празднуется 14 октября. Одновременно был упразднен президентский указ Леонида Кучмы от 1999 года, по которому в стране 23 февраля отмечался День защитника Отечества.