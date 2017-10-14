МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Будапеште прошла акция "Самоопределение для Закарпатья", участники которой потребовали свободы для румынских, русинских, болгарских, армянских, польских национальных общин, проживающих на территории Украины. Об этом в Faceboook написала посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

По ее словам, организаторы акции заявили, что выступают против "варварства путчистов, захвативших в плен Украину и вместе с ней венгерских национальных братьев".

Непоп отметила, что МИД Украины выразил протест против этой акции. В ответ на это венгерская сторона заявила, что имеет право на мирное выражение протеста и донесение совместно сформулированной позиции.

С точки зрения Непоп, использование этих прав не оправдывает надписи на спине одного из участников этой акции: "Закарпатье по закону принадлежит Венгрии. Самоопределение для всех угнетенных наций, принужденных жить на Украине".

Министр иностранных дел Украины, недавно посетивший Венгрию для обсуждения скандального "Закона об образовании", обвинил страну в поддержке сепаратизма и потребовал "запретить эту провокацию".

Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев также прокомментировал акцию "Самоопределение для Закарпатья" у себя в Facebook. По его словам, Будапешт "откровенно заигрывается". "Решительно протестуем и ожидаем, что власти Венгрии безотлагательно отгородятся от этих позорных призывов", — написал он.

В сентябре Верховная Рада Украины приняла закон образовании, который подразумевает полный отказ от обучения на языках национальных меньшинств к 2020 году. Венгрия выражала протест против этого закона и обвиняла Украину в нарушении международного права. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна в связи с этим законом будет блокировать все международные инициативы Украины.