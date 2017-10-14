Роспотребнадзор направит на Мадагаскар 500 доз вакцины от чумы

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил 500 доз противочумной вакцины и средства индивидуальной защиты к отправке в республику Мадагаскар, где ранее была зафиксирована вспышка чумы, сообщается на сайте ведомства в субботу.

Как напомнили в ведомстве, с августа по октябрь этого года, по информации министерства здравоохранения Мадагаскара и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в стране зарегистрировано более 114 случаев заболевания чумой среди людей, из которых более 20 завершились летальным исходом. Кроме того, возможно региональное распространение чумы на территорию Сейшельских островов.

"Российским научно-исследовательским противочумным институтом "Микроб" Роспотребнадзора подготовлены к отправке в адрес российского диппредставительства в Мадагаскаре средства индивидуальной защиты (защитные комбинезоны, маски, перчатки), а также 500 доз российской противочумной вакцины, произведенных также Ставропольским научно-исследовательским противочумным институтом Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, обсуждается вопрос о направлении специалистов ведомства для оценки ситуации на месте и оказании при необходимости помощи властям Мадагаскара в купировании вспышки чумы и недопущении ее трансграничного распространения.

Как добавили в ведомстве, из-за обострения эпидемиологической ситуации по чуме Роспотребнадзор и его подведомственные научные организации оказывают консультативную и другую помощь для снижения риска заболевания чумой россиян, находящихся на территории Мадагаскара, включая сотрудников посольства РФ в этой стране.

Чума — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжелым общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, легких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса. Заболевание характеризуется высокой летальностью и крайне высокой заразностью.