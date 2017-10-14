"Он не в курсе дел": Роухани ответил на заявление Трампа по ядерной сделке

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани, комментария заявление Трампа о ядерном соглашении, заявил, что лидер какого-либо одного государства не может самостоятельно аннулировать важную международную сделку, поддерживаемую со стороны ООН.
Выступление Трамп
Белый дом планирует обсудить с законодателями "серьезные недостатки" иранской сделки, заявил Трамп. Он также пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.
"В случае если мы не сможем прийти к решению с конгрессом и нашими союзниками, соглашение будет прекращено. <…> Наше участие в соглашении может быть прекращено мною, как президентом, в любое время", — сказал хозяин Белого дома.
Иран ответит
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что лидер отдельной страны не может самостоятельно аннулировать международное соглашение, одобренное ООН.
Он отметил, что Тегеран подготовит соразмерный ответ, если его интересы будут задеты.
Обязательства выполняются
Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано заявил, что Тегеран выполняет все обязательства, которые они взяли на себя в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Он также отметил, что "Иран подвергается самому надежному режиму ядерной проверки в мире", потому нет никаких оснований сомневаться в результатах инспекций.
Ни одного нарушения
В ЕС также раскритиковали Трампа за его позицию по иранскому вопросу. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что Иран не допустил ни одного нарушения соглашения по ядерной программе, а ЕС "полностью поддерживает" международное соглашение.
"Президент Республики заверил президента Роухани в том, что Франция соблюдает рамки, установленные Венским соглашением 14 июля 2015 года. Он также напомнил, что решение США не положит конец иранской ядерной сделке, а Франция вместе со всеми остальными участниками соглашения и ее европейскими партнерами продолжит выполнять взятые обязательства", — говорится в коммюнике по итогам телефонного разговора глав двух государств.