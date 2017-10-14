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"Он не в курсе дел": Роухани ответил на заявление Трампа по ядерной сделке

08:0414.10.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент Исламской Республики Иран Хасан Роухани. Архивное фотоПрезидент Исламской Республики Иран Хасан Роухани. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани, комментария заявление Трампа о ядерном соглашении, заявил, что лидер какого-либо одного государства не может самостоятельно аннулировать важную международную сделку, поддерживаемую со стороны ООН.

Выступление Трамп

Корпус стражей исламской революции в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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В обращении к нации в пятницу, 13 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается подтвердить конгрессу соблюдение Ираном соглашения по ядерной программе, но при этом не будет на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий, принятому международной пятеркой и Ираном в 2015 году.

Белый дом планирует обсудить с законодателями "серьезные недостатки" иранской сделки, заявил Трамп. Он также пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

"В случае если мы не сможем прийти к решению с конгрессом и нашими союзниками, соглашение будет прекращено. <…> Наше участие в соглашении может быть прекращено мною, как президентом, в любое время", — сказал хозяин Белого дома.

Иран ответит

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что лидер отдельной страны не может самостоятельно аннулировать международное соглашение, одобренное ООН.

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Это международная многосторонняя сделка, ратифицированная Совбезом ООН. Это документ ООН. Возможно ли одному президенту в одностороннем порядке аннулировать эту важную международную сделку? Видимо, он не в курсе дел", — сказал Роухани, выступление которого транслировал телеканал Press TV.

Он отметил, что Тегеран подготовит соразмерный ответ, если его интересы будут задеты.

Обязательства выполняются

Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано заявил, что Тегеран выполняет все обязательства, которые они взяли на себя в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Он также отметил, что "Иран подвергается самому надежному режиму ядерной проверки в мире", потому нет никаких оснований сомневаться в результатах инспекций.

Северное крыло белого дома. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
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Позиция Трампа вызвала недоумение и у американских политиков. Так, лидер оппозиции в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси усомнилась в словах президента. "Отказ Трампа подтвердить (конгрессу соблюдение Ираном соглашения — ред.) — это большая ошибка… Президент игнорирует консенсус ученых в ядерной области, экспертов в области национальной безопасности, генералов и членов кабинета, включая, как утверждают, госсекретаря и министра обороны. На самом деле Иран соблюдает ядерное соглашение", —

Ни одного нарушения

В ЕС также раскритиковали Трампа за его позицию по иранскому вопросу. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что Иран не допустил ни одного нарушения соглашения по ядерной программе, а ЕС "полностью поддерживает" международное соглашение.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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Французский президент Эммануэль Макрон поддержал иранского лидера и подчеркнул, что решение США не повлияет на статус международного соглашения.

"Президент Республики заверил президента Роухани в том, что Франция соблюдает рамки, установленные Венским соглашением 14 июля 2015 года. Он также напомнил, что решение США не положит конец иранской ядерной сделке, а Франция вместе со всеми остальными участниками соглашения и ее европейскими партнерами продолжит выполнять взятые обязательства", — говорится в коммюнике по итогам телефонного разговора глав двух государств.

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