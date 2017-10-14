СМИ: Иран обвинили в кибератаке на британский парламент

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Правительство Великобритании возложило на Иран ответственность за кибератаку на парламент, произошедшую этим летом, пишет издание Telegraph со ссылкой на свои источники.

Компьютерная сеть британского парламента подверглась хакерской атаке в июне. Она длилась в течение 12 часов и затронула почтовые аккаунты до 90 членов палаты общин британского парламента. Эта сеть используется каждым депутатом, включая премьер-министра Терезу Мэй и министров ее кабинета.

Как сообщает издание, британская разведка пришла к выводу, что за атакой стоит Иран. Мотив предполагаемых злоумышленников неизвестен, однако эксперты предположили, что это могло быть выгодным для ВС Ирана, которые, по их мнению, хотели бы подорвать сделку по атому и продолжить развитие программы вооружений.

В пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп сказал также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Как только Трамп окончил свою речь, лидеры Франции, Великобритании и Германии выпустили совместное заявление, выразив обеспокоенность возможными последствиями решения президента США по Ирану. Они отметили, что их страны привержены соглашению с Ираном по его ядерной программе, которое должно выполняться всеми сторонами. Европейские союзники США уверены, что соглашение "отвечает общим интересам национальной безопасности".

Комментируя заявления Трампа, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран использует свое оружие и ракеты только в оборонительных целях. Он отметил, что Иран будет сохранять приверженность сделке, покуда уважаются национальные интересы иранского народа.