Заключенного Гуантанамо приговорили к 13 годам тюрьмы за терроризм

ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Гражданин Саудовской Аравии Ахмед Мохаммед Ахмед Хаза ад-Дабри приговорен в американской военной тюрьме в Гуантанамо к 13 годам заключения за терроризм, сообщает Пентагон.

Ад-Дабри признан виновным в преступном сговоре, нападении на гражданские объекты, угрозе судну, терроризме, а также "помощи врагу", говорится в сообщении. Решение принимала военная комиссия на базе Гуантанамо.

Ад-Дабри в 2014 году признал себя виновным в попытках терактов против судов в Ормузском проливе и близ побережья Йемена, а также в теракте против французского танкера Limburg. Он также согласился свидетельствовать на стороне США в суде, сотрудничал с американскими правоохранительными органами и разведкой, обязался делать это и впредь. В обмен на это американские военные власти снизили срок заключения.