Канада выделила дополнительные средства для работы МАГАТЭ по Ирану

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Канада выделит дополнительные полтора миллиона долларов МАГАТЭ, инспекторы которого наблюдают за выполнением Ираном своих обязательств в рамках сделки по атому, сообщила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Я рада объявить, что Канада выделит еще 1,5 миллиона долларов Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) для контроля за выполнением соглашения Ираном", — говорится в ее заявлении.

Дипломат сообщила, что общая сумма добровольных взносов, сделанных Канадой с момента вступления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в силу, достигает 11,5 миллиона долларов. По мнению Фриланд, сделка по атому помогла предотвратить реальную угрозу международной безопасности.

В то же время, как говорится в ее заявлении, Канада осуждает развитие ракетной программы в Иране.

В пятницу Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп сказал также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано на фоне выступления Трампа заявил, что иранские власти выполняют все обязательства, которые они взяли на себя по сокращению своей ядерной программы.