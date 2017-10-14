В Японии над кратером вулкана Симмоэ поднялся столб пепла и дыма

ТОКИО, 14 окт — РИА Новости. Столб пепла и дыма высотой 2300 метров поднялся утром в субботу над кратером вулкана Симмоэ на границе префектур Миядзаки и Кагосима на юго-западе Японии, сообщило главное японское метеорологическое управление.

По его данным, дым после выброса вулканом в атмосферу движется в северо-восточном направлении. В районе вулкана продолжаются небольшие колебания почвы.

Метеорологи заметили активность вулкана Симмоэ в начале октября. В радиусе двух километров от кратера, предупреждают они, существует опасность выброса камней и схода пирокластических потоков.

Вулкан Симмоэ принадлежит горной цепи Кирисима. В последний раз вулкан извергался шесть лет назад.