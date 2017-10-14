Губернатор Калифорнии объявил режим ЧС из-за эпидемии гепатита А

ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Калифорнии объявил в штате режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией вируса гепатита А, свидетельствует документ, опубликованный на сайте правительства штата.
В последнее время в Калифорнии наблюдается крупнейшая в США за последние 22 года эпидемия гепатита А. Вспышки зафиксированы в ряде округов, больше всего пострадавших среди бездомных и наркоманов. В калифорнийском правительстве отмечают, что "вакцинация населения, представляющего группу риска, а также улучшение санитарной ситуации являются наиболее эффективным способом остановить передачу вируса гепатита А".
Согласно данным министерства здравоохранения штата Калифорния, с ноября 2016 года в городах Сан-Диего, Санта-Круз и Лос-Анджелес зафиксировано более 560 случаев заболевания, в том числе 17 — с летальным исходом. В штате Мичиган с конца августа зарегистрировано 376 случаев заболевания. Министерство здравоохранения штата Колорадо сообщило в сентябре о 120 новых документально подтвержденных случаях заражения гепатитом А (четыре — со смертельным исходом).
Ранее Федеральное агентство по туризму России рекомендовало россиянам, находящимся в американских штатах Калифорния, Мичиган и Колорадо, соблюдать правила гигиены.