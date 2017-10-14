Тимошенко рассказала, почему Порошенко необходимо отрубить руку

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко "выкачивает деньги из госбюджета с помощью фальшивых документов по обеспечению ВСУ", заявила депутат Рады Юлия Тимошенко в эфире телеканала NewsOne.

"Когда я смотрела как президент Украины ест борщ с солдатами и рассказывает, как вкусно готовят в его семье, при этом проводит махинации и отмывает огромные финансовые ресурсы бюджета на фиктивных контрактах для обеспечения армии, я подумала о грани цинизма", — рассказала Тимошенко.

Также депутат прокомментировала заявления Порошенко о борьбе с коррупцией, призвав его "отрубить себе руку".

"Когда я услышала, что он поотрубывает руки всем коррупционерам в армии, я подумала, как же он безрукий дальше будет такие контракты обеспечивать. Может он, как Змей Горыныч, которому отрубывают одну голову и вырастает другая. Также у нас и с отрубленными за коррупцию руками. Президенту в первую очередь необходимо рубить руку себе", — добавила Тимошенко.

Ранее украинский президент пообещал "оторвать руки" коррупционерам после сообщений о взятках в министерстве обороны страны.