МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сагран опубликовала в своем Facebook фотографию золотой лопаты, якобы найденной у отца бывшего заместителя ведомства Рената Кузьмина.

"Золотой батон? Золотой слиток? Нет! Золотая лопата! Именно такую нашли при обыске в доме отца бывшего первого заместителя генпрокурора времен Януковича в декабре прошлого года", — пояснила Сарган.

Ранее СМИ сообщали, что у экс-замгенпрокурора Украины Рената Кузьмина нашли золотую лопату, однако он назвал информацию об этом "фейком". Также в 2016 году прокуратура Киева прекратила уголовное дело о пропаже золотого батона против бывшего президента Украины Виктора Януковича.