Президент Исландии сломал нос, принимая ванну

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон сообщил, что сломал нос во время принятия ванны. Об этом он написал в своем профиле Facebook.

Президент заявил, что ударился лбом и сломал нос, потеряв сознание в горячей ванне, однако сейчас чувствует себя хорошо. Сразу после инцидента Йоуханнессона доставили в больницу, где ему наложили швы.

"Теплая и уютная ванна вчера ночью оказалась слишком горячей и уютной", — отметил исландский президент.

Йоуханнессон стал президентом Исландии с 1 августа 2016 года в возрасте 48 лет, что сделало его самым молодым руководителем государства в истории.