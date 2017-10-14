В Италии выразили озабоченность в связи с новой стратегией Трампа по Ирану

РИМ, 14 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что присоединяется к озабоченности, высказанной главами государств и правительств Франции, Германии и Великобритании, относительно новой стратегии в отношении Ирана, представленной в пятницу президентом США Дональдом Трампом.

"Защищать соглашение, единодушно поддержанное Советом Безопасности в резолюции 2231, соответствует интересам национальной безопасности", — говорится в заявлении итальянского премьера, которое распространил правительственный Дворец Киджи.

В пятницу Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп сказал также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Как только Трамп окончил свою речь, лидеры Франции, Великобритании и Германии выпустили совместное заявление, выразив обеспокоенность возможными последствиями решения президента США по Ирану. Они отметили, что их страны привержены соглашению с Ираном по его ядерной программе, которое должно выполняться всеми сторонами. Европейские союзники США уверены, что соглашение "отвечает общим интересам национальной безопасности".

"Полное выполнение договоренности всеми сторонами продолжает оставаться основным элементом усиления режима ядерного нераспространения. В восьми последовавших докладах Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что Иран выполняет соглашение. Италия выражает надежду на то, что не будут предприняты какие-либо меры, способные скомпрометировать СВДП, и намерена содействовать защите этого исторического успеха многосторонней дипломатии", — подчеркнул Джентилони.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.